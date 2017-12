Zoido y el presidente de Aragón arropan a las familias de los guardia civiles y visitan la capilla ardiente en Alcañiz

Lambán espera que el autor del triple asesinato de Albalate "lo pague con toda la dureza que la Ley sea capaz"

"No he pasado una tarde como esta en toda mi vida política" porque lo ocurrido es "algo a lo que no se puede acostumbrar jamás" uno, ha declarado un "consternado" Lambán, quien ha transmitido sus condolencias a los familiares, primero en Andorra, con la familia Iranzo, y después en Alcañiz, a cuyo puesto pertenecían los agentes asesinados. Ha felicitado a la Benemérita por la captura del presunto autor, el ciudadano serbio Norbert Feher.