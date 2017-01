'Zoolander 2' y 'Batman v Superman' copan las nominaciones a los Razzies 2017

Los premios Razzies han dado a conocer a los nominados de su edición número 37. Como todos los años, un día después de la celebración de los Oscar se dan a conocer las peores películas del año. Es por ello, que el próximo 25 de febrero todos los nominados estarán pendientes por si resultan "ganador" de este poco glamuroso galardón.

Este año, las películas que copan los Golden Rapsberry Awards, más conocidos como los ' anti-Oscar', son ' Zoolander', con 9 nominaciones, seguida de ' Batan v Superman: El amanecer de la justicia', con 8 nominaciones. Le siguen 'Dirty Grandpa', con 6, 'Dioses de Egipto', con 5, 'Hillary's America', también con 5, al igual que 'Independence Day: Resurgence'. 'Alicia a través del espejo' se queda con 3 nominaciones.

Os dejamos con el listado completo:

PEOR PELÍCULA

Batman v Superman: El amanecer de la justicia

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independece Day: Resurgence

Zoolander 2

PEOR ACTOR

Ben Affleck (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Gerard Butler (Dioses de Egipto y Objetivo: Londres)

Henry Cavill (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Robert de Niro (Dirty Grandpa)

Dinesh D'Souza (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party)

Ben Stiller (Zoolander 2)

PEOR ACTRIZ

Megan Fox (Ninja Turtles: Fuera de las sombras)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Julia Robers (El día de la madre)

Becky Turner (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party)

Naomi Watts (La serie Divergente: Leal y Shut-In)

Shailene Woodley (La serie Divergente: Leal)

PEOR ACTOR DE REPARTO

Nicolas Cage (Snowden)

Johnny Depp (Alicia a través del espejo)

Will Ferrell (Zoolander 2)

Jesse Eisenberg (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Jared Leto (Escuadrón suicida)

Owen Wilson (Zoolander 2)

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Julianne Hough (Dirty Grandpa)

Kate Hudson (El día de la madre)

Aubrey Plaza (Dirty Grandpa)

Jane Seymour (50 sombras muy oscuras)

Sela Ward (Independance Day: Resurgence)

Kristen Wiig (Zoolander 2)

PEOR 'REMAKE'/'RIP-OFF' O SECUELA

Alicia a través del espejo

Batman v Superman: El amanecer de la justicia

50 sombras más oscuras

Independece Day: Resurgence

Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Zoolander 2

PEOR COMBINACIÓN EN PANTALLA

Ben Affleck y su 'BFF' Henry Cavill (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Cualquier Dios egipcio o mortal de (Dioses de Egipto)

Johnny Depp y su voluminoso traje (Alicia a través del espejo)

El elenco entero que una vez fueron actores respetados (Belleza oculta)

Tyler Perry y esa misma peluca gastada (BOO! A Medea Halloween)

Ben Stiller y su 'BFF' Owen Wilson (Zoolander 2)

PEOR DIRECTOR

Dinesh D'Souza y Bruce Schooley (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party)

Roland Emmerich (Independece Day: Resurgence)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Alex Proyas (Dioses de Egipto)

Zack Snyder (Batman v Superman: El amanecer de la justicia)

Ben Stiller (Zoolander 2)

PEOR GUION

Batman v Superman: El amancer de la justicia

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independe Day: Resurgence

Escuadrón suicida