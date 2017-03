El abrazo de una pareja de ancianos que enamora a la Red

Cuando quieras explicar lo que es el amor, mostra ésta foto que tome ayer en la Plaza de Mayo de Santa Fe. pic.twitter.com/wvt9QMF8Zr — Rodro (@UnRodro) 19 de marzo de 2017

El momento ha sido retratado en la plaza 25 de Mayo de Santa Fe, Argentina, y ha tardado muy poco en convertirse en viral debido al cariño que muestra la pareja de ancianos.

Él se encuentra en una silla de ruedas, y ella, sentada en una estructura, lo abraza desde detrás. Tal ha sido la fama que ha adquirido la imagen que todos los medios argentinos se han hecho eco de la instantánea y de su repercusión en las redes sociales.

Su autor ha explicado, en declaraciones que recoge TN, que se encontraba “tomando mates en la plaza, y cuando me iba veo a los dos abuelos en la fuente de los patos, y trasmitían mucho amor. Era una imagen que me sensibilizó. Entonces decidí tomar la foto sin que ellos se den cuenta. Ya que la idea era que sea natural y no incomodarlos. Por eso la foto no está tomada con mucha calidad ni muy bien encuadrada".

Tanta fama ha adquirido en Twitter que la historia ha llegado hasta a la nieta de la pareja. La cual ha publicado un cariñoso tuit.