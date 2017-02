Graba a su padre confesando que abusó sexualmente de ella durante años

Después de 18 años de abusos sexuales por parte de su padre, Romina Balaguer quiso enfrentarse a su padre, Antonio Cisnero, y que le reconociese a la cara todos los sufrimientos que le había cometido durante tantos años.

La chica lo abordó en un restaurante del pueblo en el que creció, Olavarría (Argentina), y lo grabó confesando en cámara que la tocó y violó desde que era pequeña.

"¿Reconoces que me abusaste sexualmente durante 18 años? ¿Reconoces que me sacabas de la cama para abusar de mí?"

Fue la propia Romina, de 36 años, quien publicó el vídeo de la confesión en su cuenta de Facebook, seguido del texto:



“Aquí están las pruebas de la `La Loca' con 40 ovarios me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicológico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre. Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo NADA. ANTONIO CISNEROS QUE HOY VIVE LIBREMENTE Y FELIZ EN EL HOTEL ARGENTINO HA RECONOCIDO ANTE MÍ SU MONSTRUOSO DELITO. Lamentable ninguno irá preso porque la justicia de éste país no existe. Les pregunto Dora Lahitte, Antonio Ramón Cisneros/Waiman y Pederasta ANTONIO CISNEROS: Quien es el loco ahora¿? Las denuncias pertinentes ya están están hechas!

¡JUSTICIA SOCIAL!”