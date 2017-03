La víctima sólo encontró una salida a su sufrimiento: mandar esta carta directamente al Papa: "Querido Santo Padre… Las prácticas sexuales fueron frecuentes… Sentí que me volvía loco…" La respuesta fue inmediata: una llamada personal y una declaración pública “La verdad es la verdad y no debemos esconderla”. La búsqueda de la verdad logró abrir una investigación en torno al grupo de "Los Romanones". Tres sacerdotes detenidos por abusos, siete más imputados. El Arzobispo de Granada en el suelo pidiendo perdón. El padre Román se ha quedado sólo en el juicio porque los supuestos delitos del resto de implicados habrían prescrito. Aún así la víctima se siente reconfortada. Terminaba su carta con una súplica desesperada: "Santo Padre Francisco, le ruego, no permanezca impasible ante esto. No lo deje pasar, se lo suplico". Apartado de la Iglesia, la justicia terrenal pide ahora para él 9 años de prisión.