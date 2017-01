El cazador que mató a dos agentes rurales podría enfrentarse a 25 años de cárcel

En la comisaría donde declaró el cazador que mató este fin de semana a dos agentes rurales, hoy han celebrado un minuto de silencio. El detenido, Ismael Rodríguez, mantiene que vació la escopeta en un acto instintivo, no voluntario. En su pueblo, Vacarisses, los vecinos no consiguen entender lo sucedido. David Iglesias, uno de los agentes, no tenía que estar en el lugar de los hechos. Los agentes rurales piden trabajar armados y que se revisen los requisitos para utilizar una escopeta. El homicida confeso presentará atenuantes. A pesar de ello, podría hacer frente a una condena de 25 años.