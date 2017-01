Detenida la banda del acetileno más activa de Andalucía

Aquí les vemos en acción en un cajero de Málaga. Los delincuentes colocan una manguera para inyectar el gas. Se apartan y provocan la explosión. Después entran a toda velocidad para robar los billetes. Y no pierden tiempo, arrancan el dispensador para llevárselo entero. En este acertaron con la cantidad de acetileno. Pero miren las paredes y las columnas de esta otra sucursal bancaria. Actuaban de noche y en fines de semana, cuando los cajeros estaban bien cargados. Y no se desplazaban muy lejos de sus casas porque 3 de los detenidos vivían en Málaga donde actuaron en 7 bancos. En Granada explosionaron 4 entidades, la última vez con explosivos, y no les importó poner en peligro las casas de estos vecinos aterrorizados. La banda de españoles más perseguida, logró en su último golpe escapar de la Guardia Civil y la Policía que les pisaban los talones. Hasta la semana pasada que los encontraron en su casas. Y con ellos bombonas y mucha pólvora. También estos uniformes que utilizaban para robar la droga a los narcos, lo que en el argot se llama “dar un vuelco”. Ahora la policía persigue otra banda que sigue activa y que ya actuado en Antequera y Estepona. Pueden ser sudamericanos y menos experimentados que los españoles detenidos.