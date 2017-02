Detenidos cinco de los agresores de la adolescente de Colmenar Viejo

La Guardia Civil a detenido a cinco menores presuntamente implicados en la agresión a una menor en Colmenar Viejo, Madrid. Concretamente, tres de las detenciones se produjeron ayer y otras dos esta misma mañana. Los agentes han tomado declaración en presencia de sus padres a otro de los supuestos agresores, un niño de 12 años, que no ha sido detenido porque es inimputable.

También ha declarado el joven que graba montado en su bici aunque no ha terminado arrestado. Los agentes continúan tomando declaraciones al grupo de menores compuesto por 12 o 15 implicados y no descartan que se produzcan más detenciones. La menor agredida declaró ayer junto a su madre tras interponer la denuncia. Asegura que no había tenido problemas anteriormente, y que de hecho había acudido a este punto porque había quedado con una de las supuestas agresoras para integrarse en el grupo.

A raíz de la difusión del video la menor ha decidido no acudir hoy al instituto. Los agresores han sido expulsados provisionalmente, y ahora los centros estudian qué sanción les impondrán. El alcalde de Colmenar Viejo se reunirá en los próximos días con padres y responsables de los centros para que abusos como éste no vuelvan a producirse.