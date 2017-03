Un activista compostelano recibe una notificación de imputación por un video sobre la libertad de expresión

El activista compostelano por los derechos civiles Renato Núñez recibió, según denuncia, "por error", este lunes 6 de marzo una notificación de imputación de la Audiencia Nacional por un video sobre la libertad de expresión que subió a las redes sociales, "a lo que equivocadamente atribuyen un supuesto delito contra Instituciones del Estado".

El promotor de la Plataforma por los Dereiros Civiles afirma que no impulsa ninguna reacción a esta imputación al entender que "hay un error por parte de la Fiscalía, pues el video subido a las redes sociales 'Facebook' y 'Twitter' no hace ningún ataque contra ninguna institución, sino que defiende que el acto grabado no se debe considerar delito". Así, está llamado a declarar el próximo 8 de marzo.

Este video, explica, fue realizado en el contexto de las detenciones de independentistas catalanes que habían quemado retratos del monarca español durante la Diada, a los que se sumaron diputados en solidaridad con el fin de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales y, entre ellos, el de la libertad de expresión.

De este modo, Renato Núñez considera "un error" esta notificación de imputación pues, precisamente, lo que expresó con la grabación y difusión del video es que "ese hecho no debe ser considerado delito, por lo que no puede ser estimado como un ataque contra la Corona ni contra las Instituciones".