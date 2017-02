El activista sin techo Lagarder se 'cuela' en el acto de Carmena

El activista sin techo Lagarder Danciu se ha 'colado' en el acto de la alcaldesa, Manuela Carmena, celebrado en Carabanchel, para decirle que se están "muriendo" sin ayuda de las instituciones Con un megáfono, Lagarder ha exigido la intervención del Ayuntamiento ante "la urgencia de unas personas que están en situación de vida o muerte". El activista ha criticado la falta de respuesta de la primera edil, que se comprometió con él (el pasado 9 de noviembre) a hacer un recorrido por la calle, sin prensa, para conocer la situación de los sin techo.

El activista sin techo Lagarder Danciu se ha 'colado' en el acto de la alcaldesa, Manuela Carmena, celebrado en Carabanchel, para decirle que se están "muriendo" sin ayuda de las instituciones

Con un megáfono, Lagarder ha exigido la intervención del Ayuntamiento ante "la urgencia de unas personas que están en situación de vida o muerte". El activista ha criticado la falta de respuesta de la primera edil, que se comprometió con él (el pasado 9 de noviembre) a hacer un recorrido por la calle, sin prensa, para conocer la situación de los sin techo.

Acompañada por el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, y la concejala-presidenta de Carabanchel, Esther Gómez, Carmena le ha contestado que no se ha reunido con él porque pensaba que estaba "detenido" o que se había ido a Sevilla.

"No tenía noticias, no sabía ni que estabas en España. Si estás legalmente y puedes seguir teniendo una vida me alegro. Haremos esa visita", le ha contestado.

Carmena ha considerada injusta la crítica global a toda la política social del Ayuntamiento. "A lo mejor no hacemos la mejor política pero sí todo lo posible aunque siempre hay posibilidad de mejorar lo que tenemos", ha defendido. En este punto ha recordado el salto de 47 a cien viviendas para sin techo a través de la Fundación Rais.

Ella es partidaria de que fuera el Ayuntamiento, no las empresas, las que "gestionaran todo" pero se encuentran con las "limitaciones de plantilla" por la 'Ley Montoro'. "Sólo podemos contratar, y en parte, la tasa de reposición", ha explicado.