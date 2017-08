Los acuíferos no van a solucionar la sequía española "si no se reduce el consumo", según expertos

De las 729 masas de agua subterránea en España, 255 están en "mal estado químico" y 179 en "mal estado cuantitativo"

Los acuíferos no van a solucionar la sequía española "si no se reduce el consumo" de agua, según ha señalado la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), mientras que "son un aporte importante, pero hay que racionalizar y no sacar más de lo que se debe", según el Instituto de Geología y Minería de España (IGME), que ha señalado la necesidad de mejorar el sistema de regadío español, que consume el 75 por ciento de la demanda del país.