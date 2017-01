La administración que dio El Gordo de Navidad, colas desde primera hora para comprar Lotería del Niño: "No damos abasto"

La Administración de Lotería número 32, situada en el madrileño Paseo de la Esperanza, que vendió íntegramente el número agraciado con 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2016, registra colas desde primera hora de la mañana para adquirir un décimo del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' que repartirá este viernes 6 de enero un total de 630 millones de euros, lo que supone el 70 por ciento de la emisión en premios.

"No damos abasto. Hay días que nos vamos a las diez de la noche de aquí", explica a Europa Press el propietario de la Administración de Lotería número 32 de Madrid, Agustín Ramos, que enfrenta este jueves la recta final de la campaña de 'El Niño' tan solo cuatro meses después de ponerse al frente del establecimiento y de dar el primer premio en el sorteo de Navidad en diciembre.

En este contexto, Ramos asegura que el incremento de las ventas de Lotería de 'El Niño' es "brutal" con respecto a las registradas por el anterior propietario el año pasado. "Yo creo que se han ido al triple", ha subrayado el lotero, que además ha notado el 'efecto' de haber dado el ansiado primer premio hace escasos quince días.

"Es un abismo comparado con lo cotidiano. No tiene nada que ver. Esto de que una administración dé el premio Gordo de Navidad es asegurarte casi un año de trabajo bastante bien", ha relatado Agustín Ramos, al tiempo que indicado que, aunque el horario habitual de apertura del local es hasta las 21.00 horas, en los últimos días está habiendo tanta afluencia de compradores que están cerrando a las 22.00 horas.

Asimismo, el lotero ha manifestado que le da "mucha pena" cerrar la ventanilla a las nueve de la noche "después de que la gente está esperando en la cola una hora". "Procuro atender a todo el mundo que está en la cola, darles servicio y atención ya que vienen a mi casa y se molestan en venir hasta aquí", ha enfatizado.

En este sentido, el propietario de la Administración de Lotería número 32 de Madrid ha revelado que en los últimos días se han acercado al establecimiento clientes de "toda España". "Hemos llegado a las ocho de la mañana y tenemos aquí gente esperando", ha relatado el lotero, que ha apuntado que sus clientes han llegado después de "toda la noche conduciendo" procedentes de Extremadura, Cuenca, Albacete, entre otros lugares del país. "Me he quedado sorprendido. Eso sí que no lo esperaba", ha apostillado.

'El Gordo' de Navidad acabó en 13, pero la terminación que más veces ha salido en la historia es del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' es el 0. Así, según ha destacado Agustín Ramos, el número 13 se ha vendido "en dos días a lo sumo tres". Además, ha señalado que los números más demandados son el 3, el 5 y el 7.

En relación con la polémica relativa a los décimos premiados en la sede socialista de Ferraz, el lotero cree que todo ha vuelto a la "normalidad" y que se trató de una "confusión" por parte de algunos empleados "que se han equivocado".

"Yo tengo allí un primo hermano, que es a quién le vendo la lotería. Me compró cinco décimos y él ha tenido unos detalles con su jefe por lo visto. Ellos hacían una especie de bolsa y aportó dos décimos. Ahí aportan todos, por lo visto, o dinero o décimos, pero yo ahí no entro. Yo le vendí cinco décimos. Yo le di dos al cambio y me pagó 60 euros", ha concluido.