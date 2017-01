Cinco heridos leves, entre los once afectados por el accidente múltiple del túnel de Súria (Barcelona)

Un total de cinco personas, dos de ellas menores, han tenido que ser atendidas por heridas que no son de gravedad por el accidente de tráfico múltiple que la tarde de este lunes se ha producido en el túnel de Salipota, en Súria (Barcelona), y que ha afectado a un total de once personas pero varias no han precisado de atención médica.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, cuatro vehículos --tres turismos y un coche todoterreno-- que circulaban por el túnel se han visto implicados directamente en el accidente cuyas causas todavía no se saben. Después de este choque inicial, otros tres vehículos se han visto afectados en la frenada recibiendo algún impacto, pero en este segundo episodio no ha habido ningún herido, según los Bomberos. Ninguna persona ha quedado atrapada en el accidente y los heridos han sido evacuados a diferentes centros sanitarios de la zona. El accidente en el túnel --situado en el kilómetro 47,5 de la vía-- ha obligado a cortar la carretera en ambos sentidos de la marcha y ha realizado desvíos de vehículos hacia el interior de la población, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Han trabajado en el lugar del siniestro cuatro dotaciones de los Bomberos, cuatro unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y seis patrullas de los Mossos d'Esquadra.