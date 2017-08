Un joven afgano refugiado relata su historia: "La mejor manera de luchar contra el terrorismo es la educación"

Khan Alkozee es afgano, tiene 23 años y llegó solo en avión a España en 2015. El joven relata cómo tuvo que huir de su país debido a la guerra y a las amenazas de muerte constantes que recibían tanto él como su familia por parte de los terroristas. Ahora vive en Madrid en una residencia de estudiantes y comenzará a estudiar el grado en Derecho, Criminología y Seguridad el curso que viene. "Mis padres siempre me han dicho que la mejor manera de luchar contra el terrorismo es la educación y la ética", señala en una entrevista con Europa Press.

"Tuve suerte. Pude irme un año a estudiar a China y ahí conocí a una chica española. Al final, por razones que desconozco en China no me quisieron dar el visado y tuve que volverme a mi país, pero mis padres no paraban de decirme que me fuera", relata. Alkozee cuenta que fue en ese momento cuando decidió emprender su viaje a España.