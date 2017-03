Un corista del carnaval de Cádiz, víctima de una agresión homófoba

La agresión se produjo el pasado jueves cuando el joven iba por las calles de Cádiz acompañado de su novia tras realizar una actuación. Tal y como ha indicado Antonio Bayón, representante del coro, en declaraciones que recoge Diario de Cádiz: “Un grupo se le acercó, empezaron a gritarle y a pegarle. Se le cayó hasta las gafas, y tras intentar defenderse y devolver algún golpe, huyeron”.

Tras producirse la agresión, la víctima y su acompañante se encontraron con una pareja de Policía Local, aunque debido a la tensión del momento no decidió interponer ninguna denuncia. A pesar de eso, Bayón sí ha indicado que la denuncia se va a realizar. Lo sorprendente de los hechos es que el agredido no forma parte de la orquesta por lo que no va con el traje de ‘drag queen’.

PODEMOS CÁDIZ DENUNCIA LOS HECHOS

Podemos Cádiz ha expresado su "enérgica condena" a la "agresiones homófobas". En una nota, la portavoz de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, ha aseverado que "este tipo de manifestaciones de odio e intolerancia no deben tener cabida en nuestra sociedad". Asimismo, ha señalado que desde Podemos seguirán "impulsando el respeto a las formas de ser y de sentir diferentes para no tener ni una sola agresión homófoba más en la ciudad".