Un hombre trata de violar a la conductora de un autobús y la salva un pasajero

Un desconocido subió al autobús de una línea de Kansas City con la intención de violar a la conductora el pasado 29 de enero. La forzó a dejar el asiento y la redujo por las malas cogiéndola por el cuello, como revelaron las imágenes de la cámara de videovigilancia del bus. Lo peor hubiera ocurrido si un pasajero no hubiera intervenido. Un hombre mayor que no dudó en usar su bastón para emprenderla a golpes contra el violador al que dejó tirado en el suelo hasta que llegó la Policía. El anciano héroe no esperó a los agentes y se ignora su paradero. Los responsables de la compañía de Transporte tratan de identificarlo para regalarle un abono gratis y un bastón nuevo, por si acaso pudiera servirle en otra ocasión. Fuente: Kansas City.com