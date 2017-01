Un albañil triunfa en las redes bailando al ritmo de Ariana Grande

Nada como la música para salir de la monotonía y la rutina del trabajo. O eso pensó Tony Restivo, un albañil que se ha hecho famoso gracias a su enérgico y gracioso baile al ritmo de la canción 'Into You', de la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande. Su irrupción en las redes sociales llegó de la mano de su mujer, Sandy Zaza-Restivo, que difundió la grabación en Facebook. "¡Me va a matar pero no podía resistirme!", escribió antes de saber que el clip iba a acumular más de 25 millones de reproducciones. Y es que la propia cantante se hizo eco de ello y lo compartió también en su Instagram aplaudiendo el baile y pidiendo a todos "echar un vistazo a la coreografía".