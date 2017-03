Se somete a más de 100 cirugías para transformarse en un "alienígena asexual"

Modelo a tiempo parcial, artista del maquillaje y activista LGBT, Vinny Ohh , un joven de 22 años oriundo de Los Ángeles, California, EEUU, lleva más de 100 operaciones y más de 50.000 dólares gastados en su propósito de "parecer un alienígena asexual". "Quiero reflejar por fuera cómo me siento por dentro", explica, reivindicando que su apariencia se corresponde con su forma de pensar y con la idea de que "la gente no debería ser etiquetada" o "encasillada".

Así, a los 17 años, –edad desde la que afirma que ya tenía ese deseo–, tras ver frustrada su suerte al visitar a varios doctores para ver si era posible cumplir su sueño, comenzó a someterse a la cirugía: primero comenzó retocándose los labios, y después le siguieron dos rinoplastias, retoques en las mejillas, en la frente... Y así hasta llegar a la imagen que ha conseguido hoy. "Todo para parecer extraterrestre".

"No quiero que la gente piense que estoy intentando convertirme en una mujer. Podría vivir sin órganos sexuales así que por qué debería tener un pene o una vagina", afirma, asegurando que ahora se plantea, precisamente, extraer sus genitales, los pezones y su ombligo.

Modelo a tiempo parcial, Vinny explica que comenzó a sumergirse en el mundo de la cosmética tras sentirse como un "paria", desplazado, cuando era joven y estaba desarrollándose.

Ahora, se ha convertido en un activista LGBT y desde su posición intentan mostrar a todo el mundo que su apariencia representa su modo de pensar: que "la gente no debería ser etiquetada".

"Durante los años me he dado cuenta de que no soy gay, ni bi, ni trans, ni ninguna de esas cosas. Simplemente quiero ser yo. Lo hago para inspirar al mundo en cierto modo. Quiero que la gente deje de etiquetar a los demás o se ponga a encasillarlos", sentencia.