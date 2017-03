Los 10 alimentos que tu perro no debe comer

Los perros no pueden comer chocolate porque su metabolismo no es capaz de asimilarlo pero, ¿qué alimentos pueden comer y cuáles no? La web especializada en animales 'Here up' ha publicado una imagen en la que resume de manera muy clara cuáles son las comidas que los perros pueden ingerir de manera libre, cuáles con moderación, cuáles no están recomendadas y cuáles están prohibidas. Todo para que la salud de nuestras mascotas no corra ningún peligro.