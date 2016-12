Más de 11.100 alumnos devuelven 12,6 millones de euros de las becas por incumplir los requisitos

Un total de 11.171 alumnos han devuelto el importe de las becas de estudio de la convocatoria del curso 2014-2015 por no haber destinado el dinero para la finalidad para la que les fue concedido o por incumplir alguno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, como no haber aprobado la mitad de las asignaturas o créditos matriculados, entre otros. El importe total recuperado se eleva a 12,6 millones de euros.

Así consta en dos respuestas parlamentarias del Ejecutivo al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, a las que ha tenido acceso Europa Press, relativas al reintegro por parte de los estudiantes de enseñanzas universitarias y no universitarias de todos los componentes de las becas, excepto la matrícula, por no haber hecho un uso adecuado de las mismas.

El Gobierno aclara que el plazo para iniciar los trámites de devolución de estas subvenciones estatales es de cuatro años y añade que como se trata de un proceso que está en curso, sólo puede ofrecer datos a nivel nacional y no por comunidades autónomas o provincias.

En concreto, se han iniciado 8.697 expedientes de reintegro en la convocatoria general de niveles universitarios, que en 4.333 casos los beneficiarios ya han devuelto voluntariamente el importe de la beca al Tesoro Público y, en su caso, a la comunidad autónoma que haya financiado una parte de la mismas, por un total que asciende a 5,3 millones de euros.

Respecto a los alumnos de enseñanzas no universitarios, el departamento se han incoado 16.997 expedientes, de los cuales 6.838 ya se han resuelto con el reintegro voluntario por parte de los beneficiarios por un total de 7,36 millones de euros.

Este proceso es fruto de la resolución de julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, por la que se convocan las becas de carácter general para el curso 2014-2015, que establece el control sobre el cumplimiento de la finalidad de la beca.

La norma señala que las secretarías de los centros docentes, los citados órganos y universidades deben comprobar el uso de las subvenciones que han hecho los beneficiarios. Los estudiantes universitarios tienen que superar el 50% de los créditos matriculados, que en el supuesto de enseñanzas de las ramas de Ciencias y de Enseñanzas Técnicas, este porcentaje mínimo es del 40%.

Además, establece que el becario no ha destinado la beca a la finalidad para la que le fue concedida cuando hay anulación de la matrícula o el alumno no ha presentado el proyecto de fin de carrera para el que pidió la subvención.

Los estudiantes de niveles no universitarios tienen que devolver el importe de las ayudas al estudio si incurren alguna de las siguientes situaciones: Haber causado baja de hecho en el centro antes de que finalice el curso; no haber asistido al 80% de las horas lectivas; no haber aprobado el 50% de las asignaturas; o no haber presentado el proyecto de fin de estudios en el plazo de un año.