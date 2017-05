Una anciana de 80 años se gradúa en Derecho y no es su único titulo universitario

Con 80 años, María Dolores se acaba de conseguir su tercer título universitario, Derecho. Pero no es la única carrera que ha estudiado, ya obtuvo el título de Enfermería y Relaciones Internacionales. La anciana reconoce que “la edad no ha sido un impedimento para estudiar” pero que no tiene la capacidad para animar a otros jóvenes o adultos a que sigan su camino.

Nada más terminar su tercera carrea, María Dolores ya está pensando en continuar sus estudios, aunque no se siente con la capacidad de animar a jóvenes o adultos a que sigan sus pasos: “ El que no sigue estudiando es porque no quiere , todos tenemos muchas posibilidades y más en la actualidad, así que quien no termina es porque no quiere”.