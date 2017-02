Sencillamente adorable, este becerro levanta pasiones en Facebook

Rumbo a las 13 millones de reproducciones, este becerro que responde al nombre de Diego, ha cautivado a las redes sociales. Su vídeo en Facebook fue publicado desde la página de la granja 'Yankee Farmer's Market', ubicada en New Hampshire, EEUU, y desde entonces no ha dejado de encandilar a los usuarios, que ven en esta bella cría de vaca escocesa a un animal adorable y merecedor de más de un achuchón. De hecho, son muchos los que se han ofrecido inmediatamente a adoptarlo después de que diversos defensores de los derechos de los animales, que no quieren que el animal sea sacrificado, criticasen duramente a la granja.

El dueño de la misma, Brian Farmer, por su parte, ha salido al paso de dichas críticas afirmando que cría a sus animales de forma ética e intenta darles la mejor vida posible.

En este sentido, tal y como recoge News 24, ha manifestado que el ternero ha regresado junto a su madre y que tanto su docilidad como su complexión sugieren que será en el futuro un gran ejemplar para la cría del ganado.

"No estoy seguro de cómo sacáis tanta negatividad de una imagen de una cría de vaca", sentenció.