“Te voy a reventar la cabeza”, la amenaza de un guardia civil a un antitaurino

Todo ocurrió este lunes, día 7 de febrero. El activista antitaurino Óscar del Castillo saltó a la plaza de Valdemorillo durante una novillada para sacar una tarjeta roja en señal de protesta. De inmediato, se lo llevaron de la plaza varios guardias civiles y, en un cuarto, uno de los agentes comenzó a interrogarlo. La secuencia recoge como este agente va subiendo cada vez más y más el tono. El guardia quería saber si había más activistas con él e insistió una y otra vez en que le dijese dónde estaban. Entonces, Óscar del Castillo jura que no hay nadie más, mostrándose tranquilo y asumiendo las consecuencias. Sin embargo la respuesta no convenció al agente, que amenazó con pegarle y comenzó a gritarle e insultarle. "No me peguéis. No me peguéis", se escucha, aunque la calidad de la imagen impide apreciar si realmente se producen golpes. Un segundo agente intervino intentando apaciguar la situación, sin conseguirlo.

Tras el suceso, el activista ha presentado esta tarde una denuncia en los juzgados por agresión y daño moral, y al resto de los agentes presentes por omisión del deber de socorro. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación interna al agente en cuestión. Si bien no le han apartado del servicio, puesto que tienen que analizar el contexto de lo ocurrido, afirman que lo sancionarán si así procede.

CONOCIDO POR LA GUARDIA CIVIL

Óscar del Castillo, líder de 'Gladiadores por la paz', organización que lucha contra el maltrato animal, es miembro activo de la organización religiosa REMAR y todo un fenómeno en las redes sociales. No es la primera vez que es detenido. La Guardia Civil ya le detuvo por irrumpir en una plaza de toros, y hasta este momento, tal y como ha manifestado en ' Crónica Cuatro' afirma que los agentes siempre le trataron bien.

VALDEMORILLO EXPRESA SU RECHAZO

"Desde 'Sí Se Puede Valdemorillo' e Izquierda Unida, ambos partidos en posición de co-gobierno, muestran su más profundo rechazo a la violencia que el activista parece haber sufrido, y de ser cierto, denuncian la violencia del posible Guardia Civil actor de la agresión", han manifestado.