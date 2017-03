El anuncio erótico que termina con denuncia y un mapache traumatizado

A los cuidadores de Tomas, un mapache residente en un zoológico de Rusia, les dijeron que el animal iba a participar en el rodaje de un anuncio sobre ropa de cama y toallas. Sin embargo, la sorpresa llegó semanas más tarde cuando comprobaron que el mapache había sido grabado en la cama mientras una chica semidesnuda jugaba con él. Desde el zoológico, llamado 'Los animales no son juguetes', ubicado en Rusia, aseguran que Tomas quedó traumatizado por la experiencia, y que tardó varios días en volver a comportarse como un mapache. Este vídeo muestra por qué, según los dueños de Tomas, el animal regresó con una "atracción insana" por los pechos. Según recoge The Telegraph, el zoológico ha denunciado a la agencia publicitaria Art-Msk por no solo dañar a Tomas, sino a toda la población de mapaches. "Ahora, todo el mundo que vea este vídeo o las fotografías asociará directamente a los mapaches con la erótica", añade la denuncia que ha sido presentada en el juzgado de Nikolinsky, en Moscú.