Seis años sin pagar el alquiler de su vivienda en Nueva York por un 'agujero legal'

Zachary Bennet y Karen Nourse, pareja estadounidense, han estado viviendo junto a sus dos hijos, en un apartamento en el barrio de Chelsea, en Nueva York, EEUU, sin pagar ni un solo dolar del alquiler gracias a que se aprovecharon de un 'agujero legal'. Según justifican, el edificio, en su mayoría ocupado por tiendas y otros negocios comerciales, no cuenta con certificado de ocupación residencial, por lo que, --según su defensa--, "no pueden exigirles el pago".

Junto a sus dos hijos, la pareja estadounidense vivió sin pagar un solo dólar de un alquiler que ronda los 4.754 al mes, o lo que es lo mismo, algo menos de 4.500 euros. Y es que si ya de por sí se considera todo un privilegio vivir en 'la ciudad que nunca duerme', a eso hay que añadirle el hecho de residir en un barrio como el de Chelsea, --uno de los más caros--, donde se ubica el apartamento.

Sin embargo, y como era de esperar, su idílica estancia en la vivienda ha terminado con una disputa legal que se ha puesto en marcha después de que les hayan exigido pagar por el alquiler.

Según la acusación, demandan un total de 388.300 euros de deuda acumulada por facturas de electricidad y la renta del alquiler, algo que, por su parte, la defensa insiste en que no pagarán porque, –y aquí el resquicio o agujero legal que aprovechan–, el edificio no cuenta con un certificado de ocupación residencial.

Concretamente, se refiere a la ley denominada 'Loft Law', la cual se anunció para proteger a las personas que viven en edificios comerciales, en donde la mayoría de las zonas del mismo son tiendas o fábricas.

Según la abogada de la pareja, Margaret Sandercock, en declaraciones recogidas por Independent, el edificio "no cumple" con dicha ley: "El propietario no tiene derecho a cobrar el alquiler y mis clientes no están obligados a pagarlo", recalca.

Y en el otro lado, Harry Saphiro, abogado de la acusación, replica que la pareja debe pagar dado que la ley solo se aplica a los edificios con tres inquilinos residenciales o más.