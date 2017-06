El nuncio apostólico en Irak y Jordania, Alberto Ortega, ha asegurado este viernes en una conferencia en el Centro Arrupe de València que "la persecución y el martirio han unido mucho a los cristianos en Irak" y ha subrayado que no se conoce "un solo caso de cristiano que haya sucumbido a las amenazas del Daesh para convertirse al islamismo", según ha informado el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

"He preguntado a los cristianos perseguidos de allí qué esperan de los cristianos de Occidente y me he llevado la sorpresa de escuchar que no quieren dinero o ayuda, sino que vivamos nuestra fe porque eso es lo que a ellos de verdad les ayuda", ha añadido.