La Fiscalía pide 81 años de cárcel para el apuñalador racista de Lérida

Ha comenzado en Lérida el juicio contra Alejandro Rodríguez acusado de apuñalar en 2014 a cinco personas según se los iba encontrando y a plena luz del día. Cuatro eran inmigrantes y el 5º era español. En esta primera jornada de la vista oral, el acusado se ha negado a declarar y solo lo ha hecho a las preguntas de su abogado. La acusación y la fiscalía, que pide una condena de 81 años de prisión, creen que como era muy moreno también lo confundió con un inmigrante y que los apuñaló por racismo. Acusado era plenamente consciente de sus actos. Lo había planeado todo y eso demuestra que no fue un brote psicótico. El acusado estudiaba medicina y antes de cometer las agresiones había quemado su piso. En su casa habían encontrado dibujos y textos de simbología neonazi. Sin embargo, la defensa cree que no era consciente de sus actos. Queda probado que sufre un trastorno paranoide. Entendemos que no era capaz de controlar sus impulsos

En el juicio han declarado los mossos d'esquadra que lo atendieron. Dicen que en la reconstrucción de los hechos se mostró consciente, inteligente y que quería causar el mayor daño posible.