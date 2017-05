Ariana Grande recibe una emotiva carta de un padre de tres de sus fans

Muchas han sido las muestras de apoyo que ha recibido Ariana Grande tras la tragedia que aconteció a la finalización del concierto que la estadounidense realizó en Manchester, con un saldo total de 22 muertos . Pero una carta ha conmovido a la cantante y a parte de sus fans, una carta de un padre de tres de sus seguidoras en la que le asegura que ella no tiene que pedir perdón, algo que llegó a hacer Ariana.

La misiva se ha vuelto viral por lo emotivo de las palabras de, quien incluso ha reconocido con cierto humor ser seguidor de la cantante. Lo que le motivó escribir la carta fue la reacción de Ariana Grande de pedir perdón . Por ello, no dudó en escribirle unas palabras para intentar que ella las llegase a leer, para que fuese consciente que el verdadero culpable fue la persona que perpetró el atentado

“Soy el padre de tres hijas, de 13, 12 y 12 años. Así, has sido parte de nuestra familia por años. En ocasiones, tus canciones han permanecido en la radio LUEGO de dejar a las niñas en la escuela. No negaré ni confirmaré que personalmente he visto cada episodio de “Sam & Kat”.