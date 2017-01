Una investigación que ofrece soluciones arquitectónicas para la supervivencia de refugiados, Premio CEU Ángel Herrera

El CEU ha hecho entrega este martes 24 de enero de los XX Premios Ángel Herrera, que han reconocido entre otros al profesor de la Universidad CEU San Pablo Juan Manuel Ros García, por el proyecto 'Arquitecturas de emergencia' para la supervivencia de las personas refugiadas, aportando soluciones, a diferentes escalas, de adaptación al medio natural.

La entrega de premios ha tenido lugar en el transcurso de un desayuno en el Salón Real del Casino de Madrid, y ha contado con la asistencia del presidente del Grupo HM Hospitales, Juan Abarca; el arquitecto Alberto Campo Baeza; el presidente y consejero delegado del Grupo COPE, Fernando Giménez Baarriocanal; el de Cáritas Española, Rafael del Río; y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, entre otros muchos invitados.

Ros García ha destacado durante su intervención que el "éxito" es de su equipo. "Yo quisiera dedicar el premio a todas las víctimas refugiadas, a los exiliados forzosos de sus hogares en todo el mundo desposeídos de lo más elemental, buscando un cobijo digno, una segunda oportunidad", ha manifestado.

Asimismo, en el acto conducido por el periodista Álvaro Zancajo, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha hecho entrega del Premio Ángel Herrera en la categoría de 'Ética y Valores' a Cáritas Española por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común.

El premio lo ha recogido su director, Rafael del Río, quien tras una larga ovación de los asistentes ha recordado que quienes trabajan en Cáritas son "humanos", por lo que ha indicado que cuando se reconoce su trabajo se les impulsa a "seguir luchando" por los más vulnerables de la sociedad con ilusión.

También ha resultado premiada en esta XX edición de los Premios Ángel Herrera, la empresa social Auara, dedicada a la comercialización de agua mineral natural que destina el 100% de los dividendos a financiar proyectos de acceso a agua potable en lugares de pobreza extrema. Este proyecto ha sido reconocido en la categoría de 'Solidaridad' y el galardón ha sido recogido por el director general y socio fundador, Antonio Espinosa de los Monteros.

En el acto también se ha hecho entrega de los premios a dos alumnos del CEU, Iván Máñez (Alumni Junior) y Enma Navarro (Alumni Senior), cuyo galardón ha recogido su hermano Rafael debido a problemas de "agenda".

En relación con la Innovación Pedagógica y Docente y a la Mejor Labor de Investigación, en el área de Ciencias Experimentales y de la Salud, el premio ha sido compartido. Así, ha sido premiado el profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo Carlos Bocos por liderar una investigación que pone de manifiesto cómo unos hábitos nutricionales inadecuados durante el embarazo pueden tener consecuencias negativas en la salud de los hijos, 'La ingesta materna de fructosa líquida agrava la dislipemia originada por el consumo de fructosa en la descendencia hembra, una vez adulta'.

En esta misma categoría ha sido reconocido el vicedecano de la Facultad de Farmacia, Flaviano García Alvarado por investigar un prometedor nuevo óxido que pueda ser usado para la elaboración de las pilas de combustible, pensando en mejorar el futuro modelo energético. En concreto, la investigación se titula 'Perousquitas deficientes en catión A: nuevos componentes para potenciales cátodos compuestos en SOFC'.

En el Área de Humanidades y Ciencias Sociales también han sido reconocidos dos proyectos distintos. De este modo, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Juan Pablo Maldonado, ha recogido el premio por su trabajo en favor de la conciliación con el trabajo 'Mind the gap: Para un sistema productivo de equidad entre hombres y mujeres'.

También ha resultado galardonado el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) Emilio García Sánchez, por su investigación que alerta sobre la presión estética presente en la sociedad que está provocando un mayor nivel de insatisfacción corporal y que genera trastornos psicológicos. 'Cosmetic vulnerability. The new face of human frailty', es el título de la investigación.

Por otro lado, el premio a la Innovación Pedagógica y Docente ha recaído en el profesor de la Escuela Politécnica Superior Federico de Isidro por su proyecto sobre la gamificación aplicada a la enseñanza de la arquitectura; y al Colegio CEU Jesús María de Alicante, por el trabajo 'Mindfulness, aprendizaje y felicidad', coordinado por la profesora Patricia Merín.

Como cierre del acto de entrega de los galardones Ángel Herrera ha tomado la palabra presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, quien ha defendido que estos premios expresan el "compromiso" de la entidad en materia de "servicio a la sociedad" y ha felicitado a los premiados por su labor y por sus "excelentes" trabajos.

Los Premios Ángel Herrera, que concede anualmente la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, se crearon en 1997 con la intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los diferentes centros del CEU.