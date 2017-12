Se arrepiente de haberse operado más de 30 veces para contentar a su exnovio

Berry se ha gastado un dineral en modificar su frente, ojos, pómulos, nariz, barbilla y pechos, pero eso seguía siendo insuficiente para impresionar a su novio, quien no paraba de criticar su aspecto físico.

La joven youtuber afirma sentirse arrepentida de haber pasado por el quirófano tantas veces con la única intención de gustar a otra persona. En declaraciones a Fox , Berry afirmaba: “Si en ese momento él me hubiese parado y me hubiese dicho que era lo suficientemente guapa, habría parado, pero no lo hizo”