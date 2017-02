El arzobispo de Tarragona: "Hay colegios que no quieren de ninguna manera que allí se dé clase de Religión"

El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, denuncia en un vídeo impulsado por la Federación de Cristianos de Cataluña que hay colegios públicos catalanes que "no quieren de ninguna manera" impartir clase de Religión y desaniman a los padres que la piden diciéndoles que no hay ningún alumno apuntado.

"Hay colegios que no quieren de ninguna manera que allí se dé clase de Religión. El director no quiere dar clase de Religión y dice: 'No le apunte a clase de Religión que no hay nadie'. Si esto lo dice a los 10 que han venido antes a apuntarse a clase de Religión, evidentemente esta persona está actuando de mala fe", apunta Pujol en el vídeo.

El documental, realizado con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, se titula '¿Hemos perdido el Oremus?' y ha sido producido por el ganador de dos premios Goya y productor del cortometraje nominado a los Oscar 'Timecode', Arturo Méndiz. Está grabado en catalán pero se puede visualizar con subtítulos en castellano, francés, inglés e italiano.

El reportaje comienza con las llamadas de un padre a varios colegios públicos catalanes preguntando si puede apuntar a su hijo a clase de Religión. Las respuestas en las escuelas son: 'no', 'aquí no hacemos clase de Religión', 'esto es una escuela pública, laica'.

Pujol defiende que la Religión es "una asignatura más, con una estructura y un currículum" al igual que el resto de materias de Infantil, Primaria y Secundaria, aunque no niega que quizá se pueda mejorar. En todo caso, asegura que nadie obliga en esta clase a "ir a Misa cada domingo".

Por ello, invita a los padres a protestar y reivindicar el derecho a llevar a sus hijos a clase de Religión. "Hoy en día cualquier persona cuando ve que no se atienden sus derechos, vemos cantidad de denuncias hoy en día por tonterías; y por las cosas más importantes como es la educación de tu hijo, ¿por qué no protestáis los padres?", pregunta.

En el vídeo también aparece el prior de Poblet, Lluc Torcal, quien pone de manifiesto que existe un desconocimiento sobre Jesucristo entre los niños. "En Poblet empieza a ser ya frecuente, vienen estudiantes de algunas escuelas que preguntan ¿quién es aquel señor colgado de la cruz? No saben nada de la cultura religiosa tradicional", lamenta.

En este sentido, el abad de Montserrat, Josep María Soler, asegura que "para hacer una buena educación, la dimensión de la religión cristiana y vinculada a la Iglesia católica ha de tener una importancia especial". "No son lo mismo las religiones del Extremo Oriente que la que de alguna manera ha forjado y está en las raíces de nuestro pueblo de Cataluña", remarca.

El reportaje también recoge la opinión del filósofo y teólogo Francesc Torralba, quien explica que el laicismo ve la religión como "un obstáculo al progreso, al desarrollo científico, una fuente de discriminación, de problemas sociales, de conflictos, de guerras".

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y LOS ACUERDOS CON LA IGLESIA

Para defender la clase de Religión, los autores del vídeo también citan el Estatuto de Autonomía de Cataluña que en su artículo 21.2 señala que las madres y los padres tienen garantizado el derecho a que sus hijos "reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones en las escuelas de titularidad pública".

Además, el Acuerdo sobre enseñanza firmado en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede establece que la enseñanza de la Religión debe incluirse en "los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica y de Bachillerato y Grados de Formación Profesional" y precisa que aunque no tendrá carácter obligatorio para los alumnos, sí deberá garantizarse el derecho a recibirla.