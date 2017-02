Mata a sus dos hijos de 5 y 4 años para vengarse de su pareja

Sergio Oliva, sevillano, de 38 años, ha matado a sus dos hijos de cinco y cuatro años. Lo ha hecho golpeándoles en la cabeza con una piedra y acuchillándoles. Después, el presunto parricida ha intentado autolesionarse. Todo ha ocurrido en el domicilio de él, en Alemania, en la localidad de Aurich, a unos 25 kilómetros de Stuttgart, donde los menores pasaban el fin de semana con su padre. Fue su ex mujer, Yulia Lantrukh, de 34 años, y de nacionalidad rusa, la que descubrió el terrible crimen. El sábado por la tarde se acercó a casa de su ex marido, porque sospechaba que algo había pasado. Él, que estaba con los niños, no le había cogido el teléfono en todo el día. Cuando entró en la casa, lo primero que vio fue a su ex marido junto a un charco de sangre. Fue él el que le señaló el salón, donde yacía el cadáver del hijo mayor. La pareja se había conocido hace seis años en Sevilla. Hace dos años él se fue a vivir a Alemania. Pronto le siguió ella con los niños, pero no pudieron superas sus problemas de pareja y ella decidió separarse. Él nunca lo aceptó. Tanto que le había amenazado con hacer lo mismo que José Bretón, condenado por matar a sus dos hijos. El presunto parricida permanece hospitalizado bajo custodia de la policía, en la unidad de psiquiatría, de un centro sanitario alemán, en el mismo centro donde su ex mujer también está ingresada, con una profunda depresión.