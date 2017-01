El aspecto de un búho sin plumas aterroriza a la red

En la antigua Grecia, el búho era el animal sagrado para la diosa Atenea. Un animal que se ha convertido en símbolo de la buena suerte y de la esperanza para muchas personas. Es innegable la belleza que desprende el propio búho, un ave nocturna, conocido como 'el señor de la noche', que es capaz de mover su cabeza 270 grados, ya que sus ojos carecen de movilidad.

Sin embargo, t odo cambia cuando nos encontramos a un búho sin plumas. Una usuaria de Twitter se hizo esta peculiar pregunta y no tardó en buscar en Google la respuesta. ¿El resultado? Un espeluznante animal que puede atemorizar al más osado viajero.

"Acabo de googlear cómo sería un búho sin plumas, y, estoy realmente en shock", escribió Dana Schwartz, escritora y periodista de Observer.

Rápidamente, la impactante imagen fue retuiteada por miles de personas y se convirtió en viral. Muchos usuarios dudaron de la veracidad de la imagen, hasta que un experto confirmó que si lo era. "Es una gran fotografía que muestra lo mucho que las plumas pueden cambiar el aspecto de un ave", señaló Jeffrey Meshach al portal Buzzfeed.

La red, siempre tan elocuente, no tardó en preguntarse cómo serían otros animales sin pelo o plumas, y el resultado también ha convertido en algo aterrador.

@DanaSchwartzzz because of this I googled "Chickens Without Feathers" and it is equally horrifying pic.twitter.com/rjztpxsk0n