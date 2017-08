Unos 200 musulmanes se concentran en La Rambla para condenar el ataque

El colectivo musulmán ha empezado concentrándose junto a la fuente de Canaletes, defendiendo que el Islam no apoya el terrorismo, y se le han ido sumando otros vecinos y algunos turistas.

Los concentrados han mostrado pancartas con consignas como ' Islam es paz ', 'Soy musulmán y no soy terrorista' y 'Todos estamos con Catalunya', en catalán y castellano, y también han gritado 'Basta ya, no en nuestro nombre' y 'Los musulmanes no somos terroristas', entre otras consignas.