Una atleta paralímpica se orina encima al no poder acceder al WC de un tren

Anne Wafula Strike estaba viajando en un tren cuando tuvo la necesidad de ir al cuarto de baño. Pero, tras recorrerse los vagones, se dio cuenta de que no se podía acceder a él con silla de ruedas. Debido a esta complicación, Wafula acabó orinando sobre sí misma. “Traté de disimular el olor de la orina echándome perfume. Cuando finalmente terminó mi pesadilla, me duché, me metí en la cama y lloré durante horas” cuenta la dolida atleta.

Según ha asegurado al medio ‘The Sun’, ella siempre ha hecho todo lo posible por trabajar su confianza pero actos como éste hacen que su autoestima se quiebre. “Me gustaría pedirle a la compañía que me devolviese mi dignidad”, explica Wafula, que ha hecho constar su historia para denunciar la falta de facilidades que se les ponen a los discapacitados para servicios tan básicos como éste.