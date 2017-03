El juez no ve delito de odio pero inmoviliza el autobús porque "lesiona la dignidad"

El juez es muy claro. Este mensaje no incita al odio y a la discriminación, pero ataca y vulnera la dignidad. Su ideólogo se defiende y asegura que el juez ha secuestrado el autobús y que se trata de un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, el juez zanja el debate de la libertad de expresión al explicar que HazteOir, con este lema, no expone solo su ideario sexual sino que se extralimita y menosprecia a las personas transexuales al no reconocer, dice textualmente, su orientación sexual. El autobús no podrá circular con este mensaje pintado. Así que la asociación ultra católica lo pintará y podrá un mensaje nuevo. Quieren seguir con la campaña e incluso sacar otro autobús de refuerzo. Habrá que ver si Policía Municipal, que lo custodia, les deja salir. Rita Maestre, portavoz del ayuntamiento de Madrid ya ha dicho que depende de lo que pongan, saldrán o no. Serán implacables como lo fueron el martes paralizando el autobús sin orden judicial. Se amparan en la potestad de su policía, en concreto la unidad de gestión de la diversidad, para retener “el instrumento del posible delito”. HazteOir denunciará al Ayuntamiento por eso. La policía municipal actuó sin orden judicial y horas antes de que la fiscalía pidiera la inmovilización como medida cautelar. Podemos hoy ha pedido al gobierno que revoque la orden de 2013 por al que se otorgó a HazteOir la condición de asociación.