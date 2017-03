Indignación y protesta estudiantil por la presencia de HazteOír en la Complutense

Decenas de estudiantes estaban decididos a impedirles el paso. Porque aunque la conferencia sobre libertad de expresión que se iba a celebrar en la Complutense estaba suspendida, HazteOír estaba allí, con su polémico autobús en las inmediaciones de la facultad de Derecho. Su objetivo era dar la charla; esa que la propia Facultad había cancelado precisamente para evitar escenas de auténtica tensión y estudiantes indignados como las que han terminado por suceder. Indignados también estaban los miembros de HazteOír, con su Ignacio Arsuaga a la cabeza, quien iba a ser uno de los ponentes de la charla. El héroe del momento fue el decano de la facultad de Derecho, Ricardo Alonso García, ejerciendo de mediador en todo momento hasta el punto de ser agredido. "Un sujeto, no de los estudiantes, que claramente no ha sido un estudiante, sino uno de los sujetos que probablemente venía en el autobús, –tampoco sé si venía del autobús–, se ha abalanzado contra mí y me ha tirado de la camisa y me ha arrancado los botones de la camisa", ha contado éste. Finalmente, la Policía intervino y el autobús no tuvo más remedio que marcharse.