Agreden en Pamplona al presidente de Hazte Oír por su autobús transfóbico

Y además... El autobús de Hazte Oír encabeza su marcha por la libertad de expresión

Más de 200 personas se han ido congregando a lo largo de la mañana ante la sede del Legislativo foral a la espera de la llegada del autobús con banderas arcoíris y pancartas en las que se podía leer 'Navarra: tierra de diversidad. No a la transfobia' o 'Ez zarete ongi etorriak' (No sois bienvenidos).



Entre otros representantes políticos, se han acercado a la protesta la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, además de parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra.



El autobús de Hazte Oír, tras parar en el área de servicio de Zuasti, donde también ha sido recibidos con una protesta de activistas LGTBI; y ser parado por la Policía Municipal en el polígono de Agustinos, en uno de los accesos a Pamplona; ha llegado al centro de la capital navarra hacia las 12.49 horas, cuando ha llegado a la sede del Legislativo por la calle Yanguas y Miranda.



El vehículo, precedido por un coche de la Policía Municipal, ha sido recibido por las personas que aguardaban su llegada con abucheos, pitidos y huevos y al grito de 'Ni se os quiere, ni se os necesita', 'Ninguna agresión sin respuesta' o 'Hazte Oír, kanpora' (Hazte Oír, fuera). En este punto se han vivido los primeros momentos de tensión, cuando más de una persona se ha acercado hasta el autobús para golpearlo y algunos concentrados se han encarado a agentes de la Policía Foral, que vigilaban la protesta.



El autobús ha girado a la derecha, para tomar el paseo de Sarasate, y ha parado unos instantes ante el Banco de España. Mientras hacía este trayecto, los congregados han corrido hasta este punto y se han vivido los mayores momentos de tensión cuando los manifestantes han comenzado a aporrear el autobús y a intentar evitar que circulara, aunque no ha parado.



En ese momento, según las personas presentes, una joven ha sido arrollada por el autobús de la asociación a la altura del Monumento a los Fueros. La joven presentaba una herida en una pie y lesiones en la cara y una ambulancia la ha trasladado a un centro sanitario. Ha sido despedida con aplausos de los presentes.