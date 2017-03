"¿Acaso nosotros tenemos la culpa de nacer en un cuerpo que no nos corresponde?"

La campaña contra la transexualidad de los menores llevada a cabo por la asociación ultraconservadora 'HazteOír' con su polémico autobús con la frase inscrita 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen', ha provocado la reacción de muchos transexuales en España. Se han cansado de decir que ellos no han elegido el cuerpo en el que habían nacido. En este sentido se ha expresado el 'influencer' de 'mtmad', el canal de vídeos de Mediaset en Internet, Alejandro P.E.

"¿Nosotros tenemos la culpa acaso de nacer en el cuerpo en el cual no nos corresponde? ¿Vosotros os pensáis que un día me levanto y digo, 'qué aburrimiento, me voy a cambiar de sexo'? No es así. Es algo que no se decide, igual que no decides tu color de ojos, igual que no decides muchísimas cosas. ¿Sabéis la cantidad de suicidios que hay por casos de bullying? ¿Y estáis haciendo eso? Porque no van a ganar nada con eso. No van a ganar absolutamente nada", reprochó.

Aquí puedes ver el vídeo completo de Alejandro PE.