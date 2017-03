Nueva autocaravana de Hazte Oír

Hazte Oír ha presentado la autocaravana con la que continuará con su campaña contra la transexualidad y que cambia el lema anterior incluyendo los signos de interrogación para cumplir con lo dictado por el juez que ha paralizado el primer autobús por poder incurrir en delito. En el kilómetro 27,5 de la A-1, en un aparcamiento, se encontraba la autocaravana, también con los colores naranjas de la organización y con un nuevo lema, muy similar al anterior: 'No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. ¿Los niños tienen pene?¿Las niñas tienen vulva?'. De este modo, se elimina el 'Que no te engañen' que acompañaba a 'Los niños tienen pene' y 'Las niñas tienen vulva', escritas a modo de afirmación en el autobús de la polémica.