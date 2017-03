Una avalancha en Los Alpes deja “muchas personas atrapadas”

Una avalancha se ha producido en la mañana de este martes en la estación de esquí de Tignes, en Francia. Se desconoce el número exacto de personas atrapadas pero según varios testigos " muchas personas" se encontraban en la pista en el momento del suceso.

El riesgo de avalancha en la estación era de nivel 4 y el punto exacto en el que se ha producido el incidente es una pista azul (grado dos de dificultad) conocida como Carline, según informa 'Ledauphine'.

Al parecer las labores de rescate están siendo costosas por la baja visibilidad. Un equipo de la Gendarmería ya se ha trasladado al lugar y la estación ha sido cerrada.

Apparently there has been another avalanche in Tignes - conditions are brutal out here. pic.twitter.com/DZHzRm9N5P