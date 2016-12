'Pequeños' placeres de la vida: ¡hacer la croqueta en el barro!

Barro. Simplemente barro. Hace un tiempo era el único ingrediente necesario para conseguir que un niño viviese un genuino e inigualable momento de felicidad, diversión y puro disfrute. Ni tazos, ni cromos, ni un sofisticado videojuego... solo barro. O dicho de otro modo: la pesadilla de muchos padres. Sin embargo, de vez en cuando aparece algún vídeo para demostrarnos que esta forma de auténtico disfrute no es tan lejana y no caduca nunca. Y si no que le pregunten a este niño que ya es famoso en Facebook por darse un baño en el lodo y recrearse en ello con el beneplácito de sus padres, que participan de un instante que sin duda, por el rostro de felicidad del pequeño, le debió saber a gloria.