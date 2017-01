Alegato a la barriga de una actriz y bailarina australiana que acaba de dar a luz

Una conocida actriz y bailarina australiana, de 30 años, ha querido compartir una imagen que se ha convertido en un fenómeno en la Red. La fotografía muestra cómo queda un cuerpo tras dar a luz. Lejos de filtros y de retoques, Peta Murgatroyd deja claro con sus publicaciones en su perfil de Instagram que el cuerpo, sea de quien sea, famosa o no, necesita tiempo para recuperarse de un parto. La barriga no desaparece por arte de magia.

Peta Murgatroyd, bailarina y actriz australiana, ha sido madre hace tres semanas y para no engañar a nadie ha decidido mostrar cómo ha quedado su cuerpo y su barriga tras el parto. Peta lo ha hecho desde su perfil de Instagram y ha revolucionado las redes con una fotografía que ya se ha convertido en viral.

Con esta imagen, Peta deja claro que, famosa o no, no hay que estar perfecta incluso después de dar a luz. Ha querido contar la realidad porque muchas de las mujeres de la calle caen en depresión porque no recuperan su forma tan rápido como las actrices y modelos de las revistas.