De cantar 'Listen' de Beyoncé en el sofá de casa a hacerse famosa en Internet

Así de caprichosos son los fenómenos virales. Pueden surgir de la nada, de repente, al instante o pasado un tiempo, y sin necesidad de que sepamos muy bien por qué. Aunque en este caso el secreto es claro y reconocible: la voz de Kerrie Ann Lomas, de Newton-le-Willos, en el condado de Merseyside, al noroeste de Inglaterra, ha cautivado a muchos en la Red por su interpretación de la canción 'Listen' de la artista Beyonce Knowles. La idea fue de su madre, Sandra Jones, quien cogió el teléfono móvil y no dudó en grabar a su hija mientras cantaba sentada desde el sofá de casa y con el hándicap añadido de que su pequeña hija de 11 meses, Kendal, no paraba de corretear y subirse encima de ella. "Escuchadlo y compartidlo por favor. No tiene ni idea de lo buena que es", escribió la madre de Kerrie en Facebook. Y más de 800.000 reproducciones parecen haberle dado la razón. Según informa ahora Liverpol Echo, después de la publicación del vídeo, Kerrie tuvo multitud de mensajes en los que la alentaban a seguir cantando e incluso le hacían ofertas de trabajo para cantar en bodas o para homenajear a personas fallecidas. Además, añaden, incluso una joven de 15 años contactó con ella para confesarle que su vídeo le ayudó a superar el bullying y seguir su sueño en el mundo de la música.