Las estrellas de Hollywood se despiden de Bill Paxton

La muerte de Bill Paxton ha conmocionado a mundo del cine. Muchos de sus compañeros han querido despedirse de este actor que ganó un Emmy y estuvo nominado hasta en cuatro ocasiones a los Globos de Oro. Actualmente estaba inmerso en un proyecto televisivo que se estrenará a finales de este mismo año.

Bill Paxton could play any role, but he was best at being Bill - a great human being with a huge heart. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) 26 de febrero de 2017

Bill Paxton was, simply, a wonderful man. A wonderful man... Hanx. — Tom Hanks (@tomhanks) 26 de febrero de 2017

Nooooo. Bill Paxton is gone. Such a funny, talented, loving human. Louise & the children & family my ❤& support 2 u. #truelies pic.twitter.com/d4zleWdOrR — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 26 de febrero de 2017

Crushing. #RIPBillPaxton A gr8 talent & spirit. His passion contributed so much 2 #Apollo13 & all his wrk. We'll miss the hell out of U Bill https://t.co/j2Khv6fmCP — Ron Howard (@RealRonHoward) 26 de febrero de 2017

I'm devastated about the passing of Bill Paxton. He was always so kind & supportive. Funny & wise. A talented actor whom I will miss. RIP — Bryan Cranston (@BryanCranston) 26 de febrero de 2017

He made this movie great--he acted his heart out. What a talented man. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/rUcmmYME3h — Helen Hunt (@HelenHunt) 26 de febrero de 2017

Bill Paxton was hands down one of the greatest guys that I have ever met. I feel lucky to have called him my friend. Bill, I love you. RIP. — Aaron Paul (@aaronpaul_8) 26 de febrero de 2017