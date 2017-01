Una bisabuela de 94 años termina la universidad con una nota media de 10

Y además... Una abuela de 94 años consigue licenciarse 75 años después de empezar la carrera

Nunca es tarde para alcanzar tus sueños. Y si no que se lo digan a Amy Cratón, una mujer que con 94 años ha obtenido su título de licenciatura con una nota media de 10.

" No me veía sentada viendo Netflix todo el tiempo", señaló a NH1 Cratón, que reside en Honolulu, Hawai (EEUU). "Una se siente bien cuando se gradúa, tenía que terminar esa parte de mi vida, pero ahora me siento como si estuviera en mitad del camino. Tengo que aprender más", señala la bisabuela.

Cratón comenzó la universidad en 1962, pero tuvo que postergar sus estudios para mantener a sus hijos después de que se divorciara, según señaló a NBC News. Ahora que ya sus hijos son adultos, la bisabuela decidió que era ahora o nunca. Por eso, en 2013 se inscribió en grado online que impartía la Southern New Hampshire University.

Después de 55 años, por fin Cratón ha obtenido su título en Escritura Creativa Inglesa, que le fue entregado por el presidente de la universidad. La mujer se ha convertido en toda una inspiración para las demás personas. " Trato de vivir mi vida al máximo. Si estás en casa, coge un libro y lee. Cualquier tipo de libro. Expándete, amplia tus conocimientos, amplia tú vida".