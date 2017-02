Se pone de ejemplo para mostrar que en las redes no todo es como parece

Carys Gray, bloguera fitness con más de 145.000 seguidores en Instagram , se ha propuesto mostrar a todo el mundo que en las redes sociales, y en especial aquellas dedicadas a la fotografía, las cosas no son siempre como parecen. Para ello, la de Cardiff, Gales, ha compartido dos instantáneas de ella misma en las que se compara y contrapone lo que sería una foto publicada para las redes con una en la que sale mostrando el eccema que presenta en la cara. "Recuerda que la próxima vez que veas algo en las redes sociales que consideres como un ejemplo o meta a alcanzar, no está enseñando todo al completo; no es como esa persona es todo el tiempo", escribe.

La bloguera de fitness Carys Gray conoce de sobra las redes sociales. En Instagram su popularidad se mide en sus 145.000 seguidores, sus más de 300 publicaciones y, también, en los miles de 'likes' que continuamente generan las fotografías que publica. Éstas son envidia y admiración de muchos y muchas a partes iguales, pero ella lanza un mensaje de advertencia que pretende prevenirnos de la superficialidad con que a menudo se tratan, se aprecian y se realizan estas imágenes.

Filtros para alterar la luz y las sombras, retoques digitales, depuradas técnicas en el uso de la perspectiva... Todo para conseguir la foto perfecta.

Pero en la vida, "todos tenemos buenos días y malos días", recuerda Carys. Por eso, en una de sus últimas publicaciones, ha mostrado a todos los usuarios dos fotos de ella misma que compara entre sí enfrentando lo que sería una foto para las "redes sociales contra una foto de la realidad".

Una diferencia que se hace especialmente evidente tras mostrar a todo el mundo el eccema que padece en su rostro.

"Así es como me ves cuando mi eccema está bajo control, he acabado de maquillarme y me siento con energía... y así, (en la realidad), es cuando mi eccema no está bajo control, está enrrojecido, duele y no puedo llevar ningún maquillaje. Las dos soy yo, las dos son reales y las dos son totalmente aceptables".

Y es que Carys entiende que "las redes sociales, como Instagram, mostrará los días buenos; las virtudes de la gente y las partes buenas de su vida". "Y eso está bien. Es para lo que están las redes sociales", explica, pero ve necesario "recordar que la próxima vez que veas algo en las redes sociales que consideres como un ejemplo o meta a alcanzar, no está enseñando todo al completo; no es como esa persona parece o es todo el tiempo".

De hecho, confiesa, en declaraciones recogidas por Metro: "Yo todavía estoy luchando por aceptarme en la foto de la derecha, (la del eccema), es una gran inseguridad que tengo. Estoy aprendiendo a aceptarme a mí misma sabiendo que todo el mundo tiene sus problema y sus inseguridades, y eso es lo que nos hace únicos y especiales".

Y con este propósito, ha continuado con sus comparaciones, añadiendo con un toque de humor lo que podría ser una 'sección' titulada... 'Antes de comer V.S. Después de comer'.

