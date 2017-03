Trollea a su hermana cambiándole los peces por zanahorias y ni se entera

Lo que era una broma entre hermanos se ha convertido en una fotografía viral que ha corrido por las redes sociales.

Samuel pretendía reírse un rato de la reacción de su hermana cuando se diese cuenta de que había cambiado sus peces naranjas por unas pequeñas zanahorias pero veía que pasaban los días y su hermana no le decía nada.

Samuel decidió entonces publicar la fechoría en Twitter e inmediatamente la gente comenzó a comentar la broma y compartirla.

Lo que aún no se sabe es si por fin la hermana se dio cuenta de que sus ‘adorados’ peces no eran lo que pensaba o se enteró por las redes sociales.

It's been 3 days since I replaced my sisters goldfish with carrot's pic.twitter.com/En3OMIAGYB