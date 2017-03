El buceador que amaba a los tiburones

La convivencia entre buceadores y tiburones en las mismas aguas no suele acabar bien. Pero no siempre esta competencia por la supervivencia es sinónimo de muerte. Lo acaba de demostrar Brett Johnson submarinista instructor de una reserva coralínea de la Islas Caimán al sur de Cuba. Este experto de la inmersión no dudó en auxiliar a un voraz y carnicero tiburón nodriza, también conocido como tiburón gato, al que vió con un cuchillo clavado en la cabeza. A pesar de que son conocidos por su sed de sangre, Johnson no dudó en acercarse con cuidado al peligroso escualo y con un movimiento rápido, liberarlo del objeto punzante. La escena fue grabada por un colaborador y ha sido ampliamente compartida tras ser subida a las redes sociales. Los reponsables del compeljo vacacional Cayman Brac han recordado la necesidad de respetar la biodeversidad de de las aguas caribeñas sobre todo de aquellas que están protegidas como es el caso de este especimen.