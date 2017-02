Sólo en 1 de cada 100 casos hay sumisión química por burundanga

Lo llaman sumisión química por burundaga y todo el mundo habla de ella pero las conclusión de un informe de la Guardia Civil es contundente: “Realmente sólo se administra en uno de cada 100 casos".

No hay tantos casos porque probarlo es complicado y porque otras drogas mezcladas con alcohol pueden provocar los mismos efectos. La sustancia se llama escopolomina y a las seis horas no hay ni rastro de ella en el organismo. El problema es que la amnesia persiste hasta 24 horas. Para cuando despiertas y recuerdas algo, ya ha pasado demasiado tiempo. Como en la violación múltiple de los Sanfermines o la joven de Pozoblanco a quien los mismos acusados dijeron en chat que usaron burundanga para abusar de ella.

El único caso probado en España es el de un marido de Palma que acaba de ser condenado por violencia machista por suministrárselo a su pareja. Ella dio positivo en unos análisis especiales que se pueden hacer en algunos hospitales y podrían detectarla a pesar de las horas transcurridas. Y el dejo su rastro en internet donde se compra la escopolomina fácilmente. No es una droga fiscalizada, es decir que no está en las listas de sustancias prohibidas. Por eso su comercio no es ilegal y publicitan incluso su uso criminal, muy utilizado en Sudamerica para robar.

Pero en España no hay alarma, no se ha detectado un aumento de ventas por internet, ni proliferan las plantaciones de bella dona (la planta de la que se puede extraer), aunque es verdad que el estramonio crece casi en cualquier sitio y es accesible y de su semilla también se puede obtener.

La sección de drogas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil cree que hay menos casos de los que se cuentan, y por eso no se considera necesario desde las instituciones su prohibición. Ellos si vigilan y estudian los casos. Después de analizar 15.ooo denuncias de abusos o agresión sexual. Solo en 144 casos hay una relación con el consumo de sustancias psicotrópicas; alcohol, anfetaminas y otras drogas. Pero en ninguno se detectó escopolamina/burundanga.